San Lorenzo, dove vedere le stelle cadenti a Milano

Anche a Milano il cielo è pronto ad offrire l'affascinante vista delle stelle cadenti nella tradizionale notte di San Lorenzo.

Dove vedere le stelle cadenti a Milano

Anche a Milano, nonostante le numerosi luci, è possibile assistere allo spettacolo. Basta recarsi in uno dei parchi della città, come il Bosco in città o il vicino parco di Trenno, per alzare lo sguardo e sperare di esprimere un desiderio alla vista di una stella cadente.

Dove vedere le stelle cadenti a Milano e in Lombardia

Se si vuole uscire dal capoluogo, un luogo indicato per la magica notte è il parco delle Groane, spostandosi verso Como e la Brianza.