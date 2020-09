San Raffaele, prima operazione al cervello con robotiscopio al mondo

Nei giorni scorsi all'Irccs Ospedale San Raffaele e' stato eseguito con successo - per la prima volta al mondo - un intervento neurochirurgico di rimozione di un tumore cerebrale con l'utilizzo di un robotiscopio, ovvero un dispositivo digitale robotico di visualizzazione tridimensionale a controllo digitale.

L'operazione, informa una nota, e' stata eseguita dal professor Pietro Mortini, Primario di Neurochirurgia e Ordinario di Neurochirurgia all'Universita' Vita-Salute San Raffaele, insieme alla sua e'quipe. La paziente, una donna il cui tumore benigno (meningioma) era stato diagnosticato due mesi fa, sta bene ed e' stata gia' dimessa dall'ospedale. L'operazione, durata poco piu' di un'ora, e' stata condotta con una tecnica unica nel panorama mondiale, basata sull'utilizzo di un robotiscopio, ossia un microscopio-robot controllato completamente da remoto grazie ai movimenti della testa del chirurgo. La tecnologia, appena arrivata in Italia al San Raffaele di Milano, e' composta da due strumenti principali: un braccio robotico ad alta precisione, alla cui estremita' e' montato un gruppo di telecamere che trasmettono immagini video tridimensionale in tempo reale, e un casco (Head-Mounted Display, Hmd), indossato dal chirurgo con 2 microschermi incorporati per la visualizzazione del campo operatorio e la gestione remota del sistema robotico. Il chirurgo, infatti, tramite piccoli e semplici movimenti della testa puo' impartire i comandi al braccio robotico grazie a dei sensori di posizione ed accelerometri contenuti nel casco che indossa.