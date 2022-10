San Siro, confronto tra i residenti e i progettisti del nuovo stadio

Si è svolto oggi a San Siro il primo incontro tra residenti e progettisti del nuovo stadio, per discutere di problemi e soluzioni, percorrendo insieme l’area dove potrebbe sorgere lo stadio di Milan e Inter. L’occasione è stata il primo sopralluogo partecipato, come previsto dal dibattito pubblico in corso in queste settimane. I cittadini, prevalentemente residenti nelle vie attorno allo stadio, hanno partecipato al ‘tour’ di circa tre ore sull’area e hanno avanzato i dubbi e criticità ai progettisti e architetti di Populos.

Pillon e Romani: "Rappresenteremo le preoccupazioni dei residenti"

Al sopralluogo ha preso parte, oltre al coordinatore del dibattito pubblico Andrea Pillon, anche l'assessore ai servizi civici Gaia Romani. “Sono sopralluoghi partecipativi, per andare sul territorio e raccogliere nei punti più critici quali sono le preoccupazioni dei cittadini. Così nella mia relazione conclusiva potrò dire al comune e ai club quali sono gli aspetti e fare emergere le voci del quartiere", ha detto Pillon, come riferisce Mia News. Anche l'assessore Romani ha sottolineato la necessità di ascoltare i residenti: "Per noi è occasione per stare con i cittadini, ascoltare, con i progettisti del Comune e il coordinatore Pillon. Registreremo le loro richieste. Il nostro sarà un accompagnamento, una presenza silenziosa per dire loro che ci faremo carico delle loro preoccupazioni e le rappresenteremo. Questo (del dibattito pubblico) è un percorso che secondo la legge stadi dovevamo fare ma anche che vogliamo fare. Grazie ai cittadini ci stiamo rendendo conto che oggi sono tante le cose che non funzionano, dal rumore alle vibrazioni alla viabilità. La voce dei cittadini influenzerà le scelte che faremo".

Bonomi: "La nostra è una proposta di rigenerazione urbana"

A queste voci si è unita anche quella di Giuseppe Bonomi, affidatario del dossier del progetto per il nuovo stadio: "L'obiettivo del tour è duplice, la prima è mostrare l'area e le condizioni in cui si trova quando non ci sono le partite. Credo che emerga che questa area necessità di una riqualificazione complessiva, stiamo parlando di 280 mila metri quadrati. La nostra proposta è una proposta di rigenerazione urbana. Secondo motivo è l'ascolto. Sono convinto che tra gli stakeholder che hanno partecipato alle riunioni del dibattito pubblico forse la categoria più meritevole di ascolto sono i residenti. Riteniamo che il nostro progetto rappresenti un enorme vantaggio per la città ma anche per il quartiere. Questo quartiere merita una ricucitura ed è quello che il comune di Milano ha provato a fare nel "Mosaico" che non comprende solo quest'area ma l'intero quartiere".

Il sopralluogo nell'area di San SIro

Dalle 11 di questa mattina per quasi tre ore i residenti e i rappresentanti del progetto del nuovo stadio hanno quindi percorso l’area attraversando i vari punti in cui andranno a sorgere lo stadio, la torre con gli uffici, fino alla nuova cittadella dello sport: da via Harar fino a via Tesio, l'area più problematica dove i residenti lamentano inquinamento acustico e degrado anche per eventi sportivi e musicali, da via Achille fino a ricongiungersi, attraverso via Dessiè, al punto di partenza.

Dalle vibrazioni nelle case di chi abita vicino allo stadio, al problema dell’afflusso e deflusso dei tifosi, dalla trasformazione dell’area, con l’arrivo di uffici e centri commerciali - tema su cui l'assessore Romani ha risposto ricordando che i servizi annessi, tra cui anche la cittadella dello sport, sono previsti dalla legge stadi - , a quello delicato del verde pubblico, su cui è stato ribadito l’impegno a piantumare “700 tra alberi e nuove piantumazioni, soprattutto nella zona nord est, per creare un'area verde totale di 107 mila metri quadri”. Tutte le proposte e criticità emerse sono state raccolte dal coordinatore Pillon.

Nuovo stadio, questa sera dibattito in auditorium

Il dibattito continuerà questa sera alle 20 nell'auditorium vicino allo stadio, in cui l'assessore alla Rigenerazione Tancredi interverrà per parlare del "Mosaico" previsto per l'area di San Siro. Un secondo sopralluogo partirà alle 18. Pillon ha, infine, ricordato i prossimi appuntamenti del dibattito pubblico: "La prossima settimana abbiamo due incontri sulla sostenibilità ambientali, uno il 27 e uno il 4 novembre. Abbiamo il 12 novembre qui all'interno di San Siro un laboratorio progettuale, ospitati dai due club. Il 3 novembre, ospiti sempre qui nello stadio, ci sarà un incontro con i ragazzi per avere uno sguardo più fresco rispetto a questa grande trasformazione urbana".