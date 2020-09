San Siro, entro il 15 ottobre svolta sullo stadio

Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, Milan e Inter avanzeranno un piano alternativo sullo stadio entro il 15 ottobre. Secondo gli esperti si è al limite con i tempi per cercare l'approvazione del progetto preliminare prima della scadenza del mandato di Giuseppe Sala. Il progetto va infatti analizzato dagli uffici, deve essere recepita la richiesta di riduzione delle volumetrie e soprattutto va trovata l'intesa sul canone, che le squadre avrebbero voluto non pagare e che invece dovranno sborsare se vogliono fare la nuova struttura. L'intero piano alternativo dovrà poi essere votato dal consiglio comunale, che settimana scorsa è tornato a riunirsi in presenza a Palazzo Marino. Quindi, ben presto sapremo se la giunta di Milano ha intenzione oppure no di condurre in porto il progetto. Ovviamente entro metà ottobre si aspetta anche la decisione sul progetto definitivo: sarà la famosa Cattedrale oppure no?