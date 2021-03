San Siro, i Verdi: "Stop al progetto, noi con Sala". Lega: "Assurdo fermarsi"

San Siro, i Verdi: "Stop al progetto, siamo con Sala"

"Siamo con il Sindaco Sala e condividiamo la sua decisione di sospendere il progetto per il nuovo stadio di San Siro , a fronte della scarsa chiarezza riguardo alla futura proprietà dell’Inter e quindi alla affidabilità economica di chi dovrebbe finanziare l’intervento". Così i portavoce dei Verdi Elena Grandi, Mariolina De Luca e Andrea Bonessa dopo le dichiarazioni del sindaco sul progetto stadio.

"Non è pensabile di affidare senza garanzie lo stravolgimento totale di un intero quartiere che sarebbe oggetto di cantieri ad altissimo impatto ambientale per parecchi anni. Come Verdi la nostra posizione è nota sin dall’inizio. Siamo favorevoli al recupero dello storico Stadio Meazza e alla sua valorizzazione. Crediamo che il quartiere di San Siro non abbia bisogno, più che mai ora dopo che la pandemia ha modificato il nostro modo di vivere nelle città e dovrà modificarne anche la futura visione, di nuovi centri commerciali, uffici e residenze di lusso, la cui unica funzione sarebbe quella di finanziare la costruzione del nuovo stadio. Il quartiere San Siro ha bisogno, come tanti quartieri della città di alberi, parchi, verde fruibile, e non di nuovo cemento".

Bolognini (Lega): "Assurdo fermare il nuovo stadio"

Fermare il progetto del nuovo stadio di San Siro e' "un'idea davvero assurda". Come osserva il Commissario Provinciale di Milano della Lega Stefano Bolognini "Il progetto, che si basa su interventi interamente privati per 1,2 miliardi di euro, non prevede soltanto la realizzazione del nuovo stadio, ma una riqualificazione dell'intera zona, con opere e interventi che andranno a migliorare decisamente la qualita' della vita e a creare un indotto positivo nei quartieri circostanti, come avvenuto per CityLife e Piazza Gae Aulenti". "Sono tutti interventi privati - spiega il leghista - che, in un momento di crisi, creeranno posti di lavoro non soltanto durante, ma anche al termine dei lavori, in particolare nelle attivita' commerciali che li' apriranno. Un'area che oggi, intorno allo stadio, e' oggettivamente poco valorizzata trovera' con questo progetto nuova linfa. Per queste ragioni, fermare tutto per un anno e' assolutamente folle".

"Soprattutto in un periodo come questo - prosegue Bolognini -, il pubblico, nel pieno rispetto delle norme, dovrebbe incentivare e favorire interventi come questo e non rallentarli. Se Inter e Milan vogliono investire, andrebbero sostenuti. La Lega e' assolutamente a favore del nuovo Stadio e di tutti gli interventi che danno qualita' e sviluppo alla citta'. D'altronde, la sinistra in passato era stata contraria a tanti interventi promossi dalle giunte di Centrodestra, come i grattacieli di CityLife o la riqualificazione della Darsena. Come era prevedibile - conclude -, questa e' la plastica dimostrazione di come la scelta del Sindaco Sala di entrare nei Verdi potrebbe rallentare opere strategiche per Milano".

Sardone (Lega): "Sala succube dei finto-ambientalisti"

"Pochi giorni dopo la sua adesione al partito dei Verdi europei, Sala si dimostra gia' succube dei finto-ambientalisti: sulla questione del nuovo stadio lo stop del sindaco e' grottesco e irrispettoso per una societa' gloriosa che ha contribuito a dare lustro alla citta' di Milano in oltre cento anni di storia". Cosi' Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega sulla decisione del sindaco di sospendere il progetto a fronte della scarsa chiarezza riguardo alla futura proprieta' dell'Inter. "Le scuse usate dal Sala per giustificare il blocco - aggiunge - sono solo un maldestro diversivo per non ammettere chiaramente che non vuole la realizzazione del nuovo impianto ed e' schiavo dei mal di pancia della sua maggioranza". "Oggi i Verdi gettano la maschera del sindaco, chiedendo parchi e alberi anziche' uffici e servizi con la scusa senza senso della pandemia. Sala tenta di fuggire dalle sue responsabilita' politiche a pochi mesi dalle elezioni per la paura sempre piu' concreta di perdere consensi tra le fila dei suoi nuovi compagni di partito, ma i milanesi non ci stanno piu' ai suoi continui rimpalli. Di mezzo c'e' un progetto prestigioso e ambizioso, di riqualificazione di un intero quartiere, e la citta' rischia di finire ostaggio dei talebani dell'ambiente per cui "no" e' la risposta a ogni nuova opera. Milano non merita questo" conclude.