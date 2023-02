San Siro, il sindaco Beppe Sala: "Domani incontro con Inter e Milan"

Il sindaco di Milano Beppe Sala domani mattina farà un incontro con Inter e Milan. Il primo cittadino, infatti, ha convocato per domani mattina i rappresentanti delle due squadre in merito al luogo in cui dovrebbe sorgere il nuovo stadio se andasse in porto il progetto.

Le dichiarazioni di Sala

A margine di un evento a Palazzo Marino, il primo cittadino ha spiegato che i rappresentanti dei due team "li ho chiamati e gli ho chiesto di venire domattina, perché anche io a volte sono nella condizione di non avere informazioni e leggere" sulla stampa "le novità", ha detto il sindaco. "Mi è chiaro che il Milan a questo punto guarda con interesse a La Maura (il terreno dell'ippodromo, ndr) - ha aggiunto - ma non ho capito invece dove sta guardando l'Inter. Quindi domattina verranno da me per fare un po' di chiarezza insieme".