San Siro, Ignazio La Russa: "Sala non si nasconda, vincolo non c'è"

San Siro, La Russa: "Sala non si nasconda"

Il nuovo stadio di San Siro rimane sempre al centro del dibattito elettorale in Lombardia, anche in vista delle elezioni regionali. È giusto oppure no abbattere un simbolo del calcio italiano? Anche Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha detto la sua dalla kermesse di Fratelli d'Italia 'Pronti, candidati al via', organizzata a Milano. "Il sindaco Beppe Sala non si nasconda dietro un dito - ha infatti affermato - perchè tocca al comune decidere. Io rispetterà quella che è la decisione del comune: se vuole abbattere San siro, lo dica. Vuole mantenere San Siro e non costruire uno stadio nuovo? Lo dica. Se vuole mantenere San Siro e costruire un nuovo stadio, lo dica. L'unica cosa che non puo' fare Sala e' nascondersi dietro ad un dito: in attesa delle elezioni, deve dire cosa intende fare. Il governo non c'entra niente".

La posizione "pigliatutto" di Fdi: sì San Siro e sì nuovo stadio

Sull'abbattimento dello stadio di San Siro, però, Ignazio La Russa ha una posizione da mediatore. "Non c'e' nessun dibattito - ha ggiunto - perchè essuno nel governo ha mai sostenuto che ci sia la possibilita' di apporre il vincolo all'abbattimento di San siro o alla costruzione di un nuovo stadio. Vittorio Sgarbi non ha una delega per farlo. Sgarbi e' Sgarbi, lo conosciamo tutti. Pero' non c'e' alcun contrasto. La sovrintendenza si e' gia' espressa a suo tempo dicendo che non c'e' un vincolo. Io credo che San Siro non vada abbattuto e che allo stesso tempo sia opportuno che Milano abbia uno stadio nuovo. Noi abbiamo fatto un progetto chiaro di compatibilità - ha aggiunto - che abbiamo illustrato al sindaco con il mantenimento di San siro e l'edificazione di un nuovo stadio. Abbattere lo stadio costa alle societa' 50 milioni. Risparmiando o incassando complessivamente 100 milioni, le societa' si possono benissimo adeguare a mantenere per questi 10 anni due stadi: ci guadagnano e ci guadagna la città".