San Siro, l'opposizione protesta in aula. "Serve data certa, Sala riferisca"

“Il mistero dello stadio, autore Giuseppe Sala”. Recitano così i cartelli tenuti in mano dai consiglieri delle opposizioni a Palazzo Marino, disposti al centro dell’Aula consiliare in protesta sulla questione del nuovo stadio. Gli esponenti del centrodestra minacciano anche di non uscire dall’Aula finché non sarà definita una data in cui il sindaco presenzi in Consiglio per trattare la questione stadio. “Non usciamo dall’Aula finché non avremo una data certa in cui il sindaco parlerà con noi dello stadio, non su un podcast su spotify”, ha sottolineato il capogruppo della Lega Alessandro Verri, che prima si era rivolto ai consiglieri del partito democratico accusandoli di immobilismo sulla questione: “Non si fa lo stadio per colpa vostra“. “

Filippo Barberis: "Non spetta alla maggioranza decidere ulteriori mosse"

Non spetta alla maggioranza decidere ulteriori mosse – aveva risposto il capogruppo del Pd, Filippo Barberis - in quanto è già stata presa una posizione come Consiglio già il 22 dicembre del 2022, e il 19 gennaio la giunta ha preso una posizione conseguente a quella del consiglio e l’atto successivo è l’adeguamento del Pfte da parte delle squadre”.