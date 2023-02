San Siro, Sala: "Difficile gestire uno stadio in un Comune piccolo"

Il sindaco di Milano Beppe Sala è tornato a parlare di San Siro ed in particolare dell'ipotesi di realizzazione di un nuovo impianto in Provincia: "Il problema non è solo realizzare lo stadio ma anche gestirlo: per ogni partita ,il Comune mette 60-70 vigili a disposizione sui tremila in organico, ma se si immaginasse di andare in un Comune della cintura metropolitana che ne hanno 30-40, come sarebbe possibile? Non è solo la realizzazione ma è anche la gestione. Io sono di parte, ma continuo a sottolineare alle squadre che un Comune più piccolo andrebbe in difficoltà".

Stadio, Sala: "Spero Milan e Inter restino a Milano"

Il sindaco prosegue: "E' un progetto su cui stiamo lavorando da tempo, può sembrare troppo ma in realtà il rispetto delle regole ha portato a delle discussioni che stiamo portando avanti. Sento anche io che c'è un interesse per un'altra area in zona San Siro. A me va bene tutto, io non posso dettare le condizioni, io voglio che i club rimangano a Milano: sono in attesa che le squadre o una delle squadre venga avanti".