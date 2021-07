San Siro, Sala: "Nessun ripensamento, ma penso al bene dei milanesi"

"Sullo stadio - riporta Mianews - io sono totalmente d'accordo che le squadre hanno bisogno dello stadio. Spada parlando di San Siro ha detto 'perché quello è inserito in un contesto delicato', il mio unico dubbio è che c'è la necessità di creare qualcosa di omogeneo. Non possiamo avere un gioiellino lì e tutto intorno rimane quel che rimane. Per cui sì, ma in quell'ottica. Io non ho mai avuto ripensamenti, sono a favore del fatto che il progetto vada avanti, ma ovviamente gestisco il bene pubblico di noi milanesi", ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione del mercato comunale Morsenchio, commentando le parole del presidente di Assolombarda Alessandro Spada che stamattina ha detto che il progetto è un'opportunità da non perdere per il quartiere.