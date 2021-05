San Siro: Sala, pronto a riascoltare i club. Rizzi: "Parla da tifoso offeso"

San Siro: Sala, pronto a riascoltare i club

"Io sono sempre pronto al dialogo, certo e' che sono stato svillaneggiato dall'Inter solo perche' mi sono permesso di chiedere garanzie prima di affidare dei lavori da un miliardo e 200 milioni su terreni nostri, e forse qualche ragione ce l'avevo", ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando del confronto con Inter e Milan sul progetto del nuovo stadio. "La vita e' fatta, a volte, di dissidi, io sono pronto a riascoltarli perche' questo e' il mio dovere", ha concluso.

San Siro, Rizzi: Sala parla da tifoso offeso

“L’apertura di Sala al dialogo con i club per il futuro dello Stadio di San Siro è un segnale da cogliere. Ci dice che ha finalmente abbandonato il suo ruolo da tifoso offeso e si è rimesso le vesti di Sindaco della Città", ha commentato Alan Rizzi, Sottosegretario di Regione Lombardia, già Assessore allo Sport della Giunta Moratti. “Quando si riveste un ruolo così importante non bisogna mai farsi condizionare da questioni personali, ma dall’interesse collettivo.” - prosegue Rizzi. “Vedremo se l’apertura di Sala è sincera o strumentale. Del resto, parlando di “terreni nostri” da la misura della sua confusione: quei terreni sono dei cittadini milanesi, i quali meritano la possibilità di discutere la rigenerazione, non solo dello Stadio ma di porzioni estese dei quartieri limitrofi.” “Sala prosegue nella tradizione del centrosinistra milanese: quando si discute di rigenerazione urbana i progetti vengono da loro affossati per questioni ideologiche. Come la storia ci insegna, spetta sempre al centro destra portare a compimento i progetti importanti di riqualificazione urbana.” - conclude il Sottosegretario.