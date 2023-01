San Siro, Salvini accusa Sgarbi. Non ha titoli per decidere su un’opera"

"Vittorio Sgarbi non ha alcun titolo per dire si' o no a un'opera visto che non ha neanche mezza delega per dire si' o no a un'opera". Lo ha detto il ministro alle Infrastrutture e vice premier Matteo Salvini durante un incontro sul tema delle infrastrutture per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 oggi a Milano.

Salvini: “C’è bisogno di almeno uno stadio nuovo”

A Milano, ha spiegato il ministro, "c'è bisogno di almeno uno stadio nuovo, perché è business". Per quanto riguarda lo storico impianto del Meazza, ha spiegato Salvini, se rimane lì cosi' com'è "è un onere impensabile per il Comune di Milano e per i cittadini: già è in un quartiere problematico da diversi punti di vista". Il progetto delle squadre di mantenerlo "in parte come scatola, immagine e simbolo ma riempiendolo di contenuti e funzioni dando nuova vita a un quartiere e portando reddito e' assolutamente fondamentale", ha concluso