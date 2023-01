San Siro, Sgarbi litiga anche con La Russa. E lancia il referendum

''La Russa dice che io non ho voce in capitolo sul tema San Siro? Semmai non ce l'ha lui. E se ce l'ha, ha la stessa voce di Sala: un po' stonata''. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, ai microfoni di Giornale Radio, ribattendo all'intervista rilasciata dal presidente del Senato al Corriere della Sera. ''La Russa non solo dice le stesse cose del sindaco di Milano, ma dice anche una cosa completamente sbagliata e cioè che io non ho le deleghe. Invece - ha precisato Sgarbi - io le deleghe ce le ho, sono precise e riguardano arte e architettura contemporanea. Mi sono state date dal ministro Sangiuliano, che è l'unico che le può dare''. ''Ho deciso di proporre un referendum - ha quindi spiegato il sottosegretario alla Cultura - perché siano i cittadini di Milano a decidere se abbattere o meno San Siro''.