San Siro, Vittorio Sgarbi: “ Non voglio scontri”

"Io ho dovuto scontrarmi con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala" sul tema dell'abbattimento di San Siro, "e lui ha chiesto alla Meloni quali fossero le mie deleghe. Ma qui non si tratta di deleghe, ma della legge che dice alcune cose importanti rispetto ai monumenti e anche a quelli della memoria, che richiamano valori immateriali come quelli legati al tifo". Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, all'assemblea nazionale di Anci in corso a Bergamo, parlando della sua volontà di salvare lo stadio Meazza di Milano dall'abbattimento in seguito alla realizzazione del nuovo stadio da parte di Inter e Milan.

Sgarbi: “Non ho intenzione di fare scontri con nessuno”

"Non ho intenzione di fare scontri con nessuno, ma di richiamare l'importanza di essere italiani", ha aggiunto Sgarbi che ha sottolineato come nella posizione di sottosegretario "è aperto al dialogo" con i sindaci. Quello con Sala è stato uno "scontro apparente, senza che io nulla facessi come abuso o prevaricazione di potere, rispetto allo stadio Meazza di Milano - ha concluso -. Il quale vuole essere abbattuto e ricostruito dai proprietari delle squadre, ma tutta la città, da destra a sinistra, ha convenuto che fosse un'idea sbagliata".