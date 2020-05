Sangalli (Confcommercio): assembramento sui Navigli incosciente e pericoloso

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - “Quello che è accaduto ieri a Milano sui Navigli – dichiara il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli - è uno strappo grave al senso di responsabilità che fin qui aveva prevalso durante il lockdown. L'assembramento di persone senza controlli né autocontrollo all'ora dell’aperitivo - molte delle quali sprovviste di mascherine - è un episodio di incoscienza pericolosa che rischia di vanificare due mesi di dolorosi sacrifici di cittadini e imprese. Milano è sempre stata un esempio positivo e deve continuare ad esserlo”. “Colpisce – sottolinea Sangalli - la differenza tra l'ordine e la responsabilità con cui hanno riaperto diverse attività commerciali, servendo migliaia di persone in sicurezza, e l'affollamento incosciente e dannoso dei Navigli. Dannoso perché mette in pericolo la salute di tutti. E dannoso per il mondo delle imprese e del lavoro che - come ha ricordato anche il Sindaco Sala - ha un bisogno assoluto e urgente di rimettersi in moto per evitare che l'emergenza sanitaria diventi emergenza sociale. Un rischio gravissimo che non vale un aperitivo irresponsabile”