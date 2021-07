Sanità: nuovo Policlinico Milano pronto tra il 2023 e 2024. Video

Sanita': nuovo Policlinico Milano pronto tra il 2023 e 2024



Sara' pronto entro la fine del 2023, massimo per l'inizio del 2024, il nuovo Policlinico di Milano. Sara' un ospedale all'avanguardia e innovativo, costruito secondo i piu' importanti canoni di sostenibilita', quasi totalmente autofinanziato con un investimento da 260 milioni (30 milioni dei quali da parte di Regione Lombardia e altrettanto da parte del Ministero della Salute), e aggiungera' del verde (6.000 metri quadrati) e del benessere per tutti milanesi. La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha effettuato oggi, insieme all'assessore alla Citta' Metropolitana, Stefano Bolognini, un sopralluogo al cantiere del nuovo ospedale.



"Regione Lombardia e' da sempre vicina al Policlinico, che e' un'istituzione della nostra citta' ed e' nel cuore dei milanesi, con la formula della partecipazione. Il rapporto pubblico-privato in questa struttura e' stato da sempre virtuoso - ha detto Letizia Moratti subito dopo la sua visita -. Sara' un ospedale estremamente innovativo, che non consuma suolo e che sara' certificato secondo le migliori regole di sostenibilita' ed aperto alla citta'. Forte nella sua storia, ma proiettato nel futuro anche attraverso ricerca e innovazione. Una grandissima istituzione che continua nell'ottica del rinnovamento.











