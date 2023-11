Sanità, Bertolaso: effetti riforma emergenza fra un anno

Il piano di riordino del settore dell'emergenza-urgenza "e' una delibera che e' stata approvata non piu' tardi di tre mesi fa, quindi gli effetti positivi li vedremo soprattutto nel corso del prossimo anno". A dirlo e' l'Assessore al Welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, a margine del "Milano Life Science Forum. "Se fra un anno vedremo gli stessi risultati di oggi allora dovremmo ammettere una sconfitta, ma sono sicuro che invece grazie a questa organizzazione, da un lato faremo funzionare meglio i pronti soccorsi dall'altro, l'altro obiettivo nostro, faremo in modo di attrarre giovani medici verso la specializzazione piu' bella che esiste, quella dell'emergenza-urgenza, che oggi sapete e' deserta", ha aggiunto. "Vogliamo incentivarla, perche' e' affascinante e rischiosa" ma, ha poi detto, "se un giovane non rischia chi deve farlo abbiamo fatto molto bene ad adottare una delibera questa estate di organizzazione di tutta l'emergenza. Questi dati sono la prova provata che era necessario intervenire, riorganizzare il sistema".