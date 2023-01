Sanità in lombardia, Pregliasco: "Io assessore? Deciderà la coalizione"

Sanità in lombardia, Pregliasco: "Io assessore? Decide la coalizione"

Fabrizio Pregliasco assessore al Welfare in caso di vittoria del centrosinistra in Lombardia? Lo deciderà la coalizione. È quanto ha precisato il virologo, capolista a Milano in "Patto Civico per Majorino Presidente," che è intervenuto a margine della presentazione del programma elettorale al Teatro Piccolo del candidato unitario di Pd e M5S.

"Assessore al welfare? Io disponibile, ma non sono io a decidere"

La disponibilità del virologo Fabrizio Pregliasco di diventare assessore al welfare in Regione Lombardia ha fatto molto discutere ma a decidere, fa sapere, sarà la coalizione. "Io do la mia disponibilità, da indipendente di una lista civica di Majorino, a fare l'assessore al welfare - ha rimarcato - e ovviamente sarà la coalizione a valutare chi potrà essere parte della giunta e degli aspetti operativi". Il virologo, capolista a Milano in "Patto Civico per Majorino Presidente" , ha poi voluto precisare la sua posizione. "Io credo - ha continuato Pregliasco - che questo per me è un passaggio rispetto a un impegno pubblico, ma che deriva non tanto dal fatto di essere una 'virostar', e comunque conosciuto dal punto di vista dell’attività di virologo e medico, ma soprattutto per l’impegno nel terzo settore dato che da più di 30 anni che mi occupo a livello nazionale delle pubbliche assistenze, dei servizi sociosanitari che in Italia ci sono. E questo credo di poterlo mettere a fattor comune con tutti i colleghi della coalizione".

Sull'ipotesi di un'autocandidatura all'assessorato, ha risposto che "Non l’ho fatta. Questo è un aspetto giornalistico che ovviamente crea inutile agitazione, e anche polemiche da parte del centrodestra. Io credo che, da vero cittadino disponibile, spero che gli elettori vogliano scegliere, e possano scegliere me. In questo senso contribuirò sulla base di un programma"