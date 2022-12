Sanità lombarda, Moratti: "Non si rimedia in 24 mesi a 20 anni di non Governo"

Sanità lombarda, Moratti: "Non si può rimediare in 24 mesi a venti anni di non Governo"

Letizia Moratti torna a rivendicare quanto da lei fatto in due anni alla guida dell'assessorato al Welfare in Regione Lombardia. Parlando a Espansione Tv, l'ex vicepresidente ora candidata a governare la Regione con la lista a suo nome e con il Terzo Polo, ha detto: "In due anni non si può rimediare a 20 anni di non governo". Fra quanto da lei fatto, ha elencato, ci sono i provvedimenti per le liste d'attesa su cui "prima non c'era nessun monitoraggio" e lei ha istituito non solo questo ma anche l'introduzione del taglio dei rimborsi per chi non rispetta i tempi; il lavoro per costruire la medicina del territorio con le case della salute, a quello per le vaccinazioni anticovid con il passaggio della gestione da Aria a Poste. Ancora c'è da fare ma "in due anni non si può rimediare a 20 anni di non governo".