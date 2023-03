Sanità, Majorino (Pd) contro Fontana: "Giunta assente su liste d'attesa"

Pierfrancesco Majorino, nuovo capogruppo del Pd in Regione Lombardia, punge Attilio Fontana sulla sanità e sulle liste d'attesa a poche ore dalla prima riunione della nuova squadra di Governo regionale. “La giunta in maniera evidente non si sta ponendo il tema di come affrontare l'emergenza delle liste d'attesa in sanità - ha detto Majorino - ed è già passato un mese dalle elezioni e quella che pareva essere un'emergenza anche per Fontana pare essere già dimenticata. O meglio riposta nel cassetto. Si sussurra nei corridoi del Pirellone che siano pronti piccoli provvedimenti tampone. Tutto questo si può quindi interpretare come un surrettizio sostegno a una privatizzazione strisciante della sanità lombarda a scapito dei cittadini. Corretto?”