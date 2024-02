Sanità, Majorino (Pd): privato deve stare a regole del pubblico, non dettarle

Sanità, Majorino (Pd): "Il privato deve stare alle regole del pubblico, non dettarle"

“Il privato deve stare alle regole del pubblico e non dettarle, questo oggi è essenziale. Non si può in alcun modo pensare in Lombardia a una sanità esclusivamente pubblica, e questo è perfino ovvio, ma bisogna cambiare le regole per evitare che a condizionare le scelte sia l'interesse privato e non quello dei cittadini. Penso questo a partire dal centro unico di prenotazione per abbattere le liste d'attesa. Se il privato non accetta di farne parte per me non deve ricevere risorse pubbliche”. Così Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Regione Lombardia, commenta le parole del presidente di Humanitas Gian Felice Rocca.