Sanità, Moratti: "I primi ospedali di comunità entro fine anno"

Dopo l'approvazione della riforma del sistema socio-sanitario lombardo, l'obiettivo e' l'apertura "di un ospedale di comunita' e due case di comunita' per provincia entro la fine dell'anno. Stiamo completando la mappatura con i sindaci". A dirlo e' la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, nel corso di una conferenza stampa. "Il primo appuntamento che abbiamo e' il 10 dicembre con la consegna ad Agenas dell'elenco delle case e degli ospedali di comunita' sul territorio regionale. Siamo in dirittura d'arrivo", ha sottolineato Moratti. Poi "ci sara' un passaggio in giunta entro il 20 dicembre", termine entro il quale l'elenco dovra' essere consegnato al governo. Le risorse di cui dispone la legge lombarda sono 2 miliardi di euro, di cui 1,2 miliardi dal Pnrr e 800 milioni di risorse regionali. I tempi di realizzazione sono: per le case di comunita': 80 nel 2022, 60 nel 2023, 60 nel 2024; per gli ospedali di comunita': 24 nel 2022, 18 nel 2023, 18 nel 2024.