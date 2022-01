Sanremo 2022, cantanti milanesi e lombardi: chi sono

Sanremo 2022, cantanti milanesi e lombardi

Diversi sono gli artisti in gara nella 72esima edizione di Sanremo che provengono dalla Regione Lombardia e dagli ambienti milanesi:

Mahmood, cresciuto al Gratosoglio, vincitore dell'edizione 2019, che si esibirà in coppia con il bresciano Blanco. Rkomi, classe 1994, del quartiere Calvairate. Il quarantunenne Dargen D'Amico. Le Vibrazioni, band milanese ormai con una solida carriera.

Chi è Mahmood, rapper di origini egiziane

Figlio di mamma sarda e papà egiziano, Alessandro Mahmoud è nato a Milano il 12 settembre 1992. Ha conseguito il diploma al liceo linguistico, ma non ha poi continuato l’attività accademica. Prima di approdare sul palco come cantante, Mahmood era semplicemente Alessandro e lavorava come cameriere in un bar.

La sua carriera musicale ed artistica inizia in un coro chiamato Glick. In seguito, ha partecipato a Sanremo Giovani 2018, e poi X Factor 6. I suoi brani più celebri sono: Gioventù Bruciata, la vincitrice di Sanremo Soldi (che racconta del suo rapporto con il padre), Rapide (questa uscita nel 2020) e Inuyasha, datata 2021.

Nel 2022 è tornato sul palco dell’Ariston insieme a Blanco con la canzone Brividi.

Chi è Rkomi: il rapper del quartiere popolare milanese

Rkomi, all’anagrafe Mirko Manuele Martorana, è nato a Milano, il 19 aprile 1994. Cresciuto nel quartiere popolare di Calvairate, nella periferia milanese, insieme alla mamma, la nonna e le sorelle, frequenta fino al terzo anno l’istituto alberghiero “CFP Galdus”, per poi abbandonare gli studi all’età di 17 anni senza conseguire il diploma. Fino ai 21 anni, lavora come barista, muratore e lavapiatti.

Esordisce nel mondo della musica nel 2012 con “Keep Calm Mixtape (con Sfaso)”, “Quello che non fai tu (con Falco)” e nel 2013 con “Cugini Bella Vita EP (con Pablo Asso)”, seguiti al più noto “Calvairate Mixtape”, una raccolta amatoriale di brani scritti insieme ad altri colleghi e pubblicati nel 2014.

Il 22 marzo, l’album “Dove gli occhi non arrivano” diventa famoso prima per l’affissione di un manifesto nella metropolitana di Milano con riportato il suo nome ed alcuni giudizi espressi da altri artisti su di lui. Il 30 aprile 2021 esce l’album “Taxi Driver” e nel dicembre dello stesso anno, in duetto con Elodie, esce il singolo “La coda del diavolo”, attualmente prima in FIMI. Partecipa al Festival di Sanremo 2022 coni l brano “Insuperabile”.

Chi è Dargen D'Amico: l’artista con gli occhiali da sole

Dargen D’Amico, nome d’arte di Jacopo, è nato a Milano il 29 novembre 1980. È proprio nella sua città che conosce Jake La Furia e Guercio (Guè Pequeno), creando il trio delle Sacre Scuole, con cui dà vita all'album “3 MC’s al cubo”. Successivamente incomincia la carriera solista, pubblicando “Musica senza musicisti. Il suo stile è contraddistinto dal portare sempre gli occhiali da sole.

Nel 2012 esce “Nostalgia istantanea”, che contiene solo due tracce di 18 e 20 minuti l’una. Nel 2013 è la volta del nuovo lavoro “Vivere aiuta a non morire”, cui segue a inizio 2015 “D'io”. In occasione del Festival di Sanremo 2021, il rapper lavora come autore dei brani in gara “Dieci” di Annalisa e “Chiamami per nome” di Francesca Michielin e Fedez. Nel 2022 prenderà parte al settantaduesimo Festival di Sanremo con il brano “Dove si balla”.

Chi sono Le Vibrazioni: la famosa band milanese

I membri de Le Vibrazioni sono Francesco Sarcina (cantante e chitarrista), Stefano Verderi (chitarrista e tastierista), Marco Castellani (bassista) e Alessandro Deidda (batterista).

Il gruppo si è formato nel 1999, dopo diversi anni di gavetta nei locali di Milano e dintorni hanno esordito sul mercato discografico nazionale nel 2003 con il singolo Dedicato a te, diventato in poche settimane un vero tormentone.

Nel 2005 partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo nella categoria gruppi con il brano Ovunque andrò. La seconda volta nel 2018, nel primo Festival di Baglioni. Nel 2022 è la lora terza partecipazione come artisti in gara al Festival di Sanremo.

A inizio 2008 il bassista originario della band, Marco Castellani, lascia il gruppo e viene sostituito da Emanuele Gardossi.

(D.I.)