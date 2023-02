Sanremo 2023, le prime date del tour di Rosa Chemical

Tra gli artisti impegnati al Festival di Sanremo di cui maggiormente si sta discutendo figura sicuramente Rosa Chemical, già protagonista di discussioni persino in Parlamento per le tematiche che tocca nelle sue canzoni. L'accusa dei detrattori? Quella di "fare propaganda LGBTQi".

Chi è Rosa Chemical e quando sarà in tour a Milano e Roma

L'artista, all'anagrafe Manuel Franco Roncati, rapper classe 1998, era stato anche scelto da Gucci come modello per una campagna ed ha tentato la via della street art, prima di trovare nella musica la sua strada. Rosa Chemical ha esordito ieri al Festival ed ha già annunciato alcune date del suo tour: si esibirà il 18 aprile ai Magazzini generali di Milano ed il 20 aprile all'Orion di Ciampino (Roma).