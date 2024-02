Sanremo, Annalisa ha copiato l’abito a Rose Villain?

Sui social si sono spalancate le porte per un dibattito sugli abiti indossati da Rose Villain e Annalisa durante la seconda e la terza serata di Sanremo 2024 apparentemente simili nel colore e forma. Facciamo chiarezza.

Il confronto tra gli abiti di Rose Villain e Annalisa a Sanremo

Durante la seconda serata di Sanremo 2024 la milanese Rose Villain ha sfoggiato un abito total silver metallico e scintillante durante la presentazione de Il Volo. E poi, le scarpe. Le pump indossate da Rose hanno un dettaglio originale. La cantante ha scelto un paio di décolleté metalliche in tinta con l'abito, un modello in pelle laminata total silver di GCDS, con il tacco a forma di morso.

Durante la terza serata Annalisa si è quindi presentata sul palco con un abito molto simile per presentare Fiorella Mannoia. Un tubino argento accessoriato con camicia bianca e le solite autoreggenti.

Annalisa-Rose Villain: la differenza la fa il brand

No, i due abiti non sono uguali. Come anticipato dalla stylist Rujana Cantoni, ha scelto un brand diverso per ogni puntata. Il secondo look scelto da Rose è di GCDS con un abito in maglia, un modello con la gonna a campana dalla silhouette "rigida" e il corpetto strapless. Rose lo aveva sfoggiato semplicemente, senza top e senza calze. Quello di Annalisa è invece un modello Dolce&Gabbana, maison scelta dalla cantante per questo festival.

Rose Villain durante la prima serata veste Marni. La cantante tra l'altro, ha semmai "rubato" l'abito con cui Simona Tabasco aveva spopolato agli Emmy Awards. Il vestito non è lo stesso ma è molto simile.