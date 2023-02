"Sanremo senza Rai? Allora il Festival si faccia a Milano"

Il Festival di Sanremo non a Sanremo? E magari a Milano? L'ipotesi clamorosa che il Festival possa separare il prossimo destino da quello della Rai apre a tutti gli scenari. Ed uno di questi è stato concretamente evocato oggi da Enzo Mazza, ceo della Fimi, la Federazione dell'industria musicale: "L'ipotesi di Sanremo senza Rai apre paradossalmente anche ad altre prospettive. Come si è visto in questi anni quello che conta al Festival sono i contenuti, ovvero la musica attuale e le star in classifica. Rai e l'industria discografica potrebbero a quel punto portare un evento come il festival in un altra città". Sullo sfondo l'ipotesi che una cordata alternativa a Viale Mazzini possa mettere le mani sull'organizzazione del festival. "Come avviene con Eurovision, non è la città dove si svolge l'evento che conta", sottolinea Mazza. "Rai e l'industria discografica più importante - conclude - scelgano a quel punto Milano per un grande show televisivo".