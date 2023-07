Santanchè, la Procura: "L'iscrizione tra gli indagati non è più secretata"

La ministra del Turismo Daniela Santanche' risulta indagata almeno dallo scorso novembre per bancarotta e falso in bilancio in merito a presunte irregolarita' nella gestione delle societa' del gruppo Visibilia, da lei stessa fondato. Da mesi - come riferiscono fonti della Procura di Milano - l'iscrizione del suo nome nel registro delle notizie di reato non e' piu' secretata. Lo e' stato per un periodo di tre mesi non rinnovabili come prevede il codice di procedura penale per scelta degli inquirenti che hanno ravvisato "specifiche esigenze attinenti all'attivita' di indagine". Motivo per cui l'istanza presentata a inizio anno dai suoi avvocati per verificare il suo eventuale stato di indagata aveva dato esito negativo.