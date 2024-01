Saranno, visite in nero ed esami in ospedale: medico interdetto

I Finanzieri della Guardia di Finanza di Varese hanno eseguito un provvedimento di interdizione dall'esercizio della professione di medico per la durata di un anno e sequestrato 70.000 euro, nei confronti di un ginecologo in servizio presso una struttura ospedaliera di Saronno, avrebbe effettuato degli esami diagnostici dietro pagamento "in nero".

Prenotazioni delle visite effettuate tramite il Cup dell'ospedale

Le indagini della polizia economico finanziaria sono partite dall'esposto di un dirigente medico che aveva raccolto la segnalazione di una infermiera. Quest'ultima aveva rilevato alcune anomalie procedurali sugli esami pap test eseguiti nell'ambulatorio istituzionale di ginecologia. I riscontri dei militari della compagnia di Saronno della Guardia di Finanza, tra i quali l'acquisizione delle ricette compilate dal medico ed il confronto con le prenotazioni delle visite effettuate tramite il Cup dell'ospedale e con i documenti emessi a seguito di attività intramoenia, hanno portato alla denuncia del professionista per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e peculato.