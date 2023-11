Sardone: "Genitori preoccupati, nell'istituto Locchi i caloriferi non vanno"

“Sono stata contattata dai genitori dei bambini che frequentano la scuola elementare dell’istituto comprensivo Locchi in via Passerini, zona Niguarda: sono molto preoccupati per la salute dei loro figli, in quanto i caloriferi della scuola non sono mai entrati in funzione o non sono funzionanti ogni giorno. Tutti, evidentemente tranne il Comune, sanno bene che passare otto ore al freddo senza riscaldamento non è sostenibile. Anzi, è molto dannoso": così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega. "Ma la sinistra che guida la città non si smentisce mai ogni qual volta si presenta l’inverno - prosegue Sardone -. Com’è possibile che da un mese a questa parte l’amministrazione comunale non sia riuscita a risolvere il problema, lasciando al freddo? È una vergogna. I genitori sono pronti a lasciarli a casa pur di non relegarli al gelo. Questo è la qualità dei servizi educativi targati Pd, tra liste d’attesa chilometriche per gli asili nido, scuole coi termosifoni spenti e un servizio mensa sempre più scadente. I costi per le famiglie, però, aumentano sempre. Auspico che il problema di via Passerini venga affrontato e prontamente risolto”. Iscriviti alla newsletter