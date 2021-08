Sardone: Sala riceve i delinquenti, la sua amministrazione ha fallito



“Qualche mese fa il sindaco Sala aveva ricevuto in Comune il rapper Rondo da Sosa che proprio nelle ultime ore è stato “daspato” dal questore di Milano in seguito a dei disordini di cui è stato protagonista fuori da una discoteca. Parliamo di un giovane dall’ampio curriculum di precedenti penali: istigazione a delinquere, lesioni personali, rissa, danneggiamento aggravato, appropriazione indebita, oltraggio ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, lesioni personali, minaccia, furto. Ora il sindaco, per giustificare il clamoroso autogol, dice che è compito suo provare a comprendere il malessere delle periferie, ma come mai ha preferito ricevere un delinquente anziché chi davvero si batte per migliorare i quartieri più difficili lontani dal centro? " Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega.



"Sala continua a dare il cattivo esempio sulla sicurezza: pensa di risolvere i problemi facendo foto patinate coi rapper? Perché non va fisicamente nelle periferie a capire che cosa non va? Si renderebbe conto che la sua amministrazione ha fallito in pieno sui temi dell’integrazione e della lotta al degrado urbano. Ancora una volta abbiamo la dimostrazione plastica che al sindaco della sicurezza importa poco o nulla, per lui è meglio avere qualche titolo a effetto sui giornali piuttosto che risolvere concretamente le criticità dei cittadini”, conclude Sardone.





