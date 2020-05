Saremo più poveri ma stronzi uguale. Altro che rivoluzione Coronavirus

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Mi piacerebbe uno scatto d'orgoglio. Forte, in avanti, coeso. Non ce l'avremo, con tutta probabilità. Ma a me piacerebbe. All'inizio di questa crisi, che è appena cominciata e che sarà lunga e che porterà a un inverno durissimo della nostra economia, si pensava che sarebbe andato tutto bene. Lievito e farina non sono mancati, e ci siamo dilettati a far pizze e focacce. Tutto molto bello, tutto molto buono (salvo le pagnotte bruciacchiate e le margherite gommose). Avevamo in fondo la certezza che questo virus avrebbe preso a testate lo status quo, portandoci una rivoluzione. E si sa, in una rivoluzione ci sono le vittime ma poi le cose tendono a cambiare verso il meglio. O almeno, l'abbiamo sperato mentre coniavamo, tra una cantatina sul balcone e l'altra, l'hashtag #andratuttobene. E invece poi c'è la realtà a incaricarci di farci capire che non andrà tutto bene manco per il cazzo, e che la rivoluzione o la facciamo noi o niente, perché il virus si chiama Covid e non Voltaire. Pensavamo che la scienza ci avrebbe aiutato, e invece sono riusciti a dire cinquantamila cose diverse. E quando non avevano da dire, hanno smesso di dire. Per esempio: che ne è dell'allarme sulla sindrome di Kawasaki che potrebbe colpire i bimbi? Boh. Uscita dalla scena. Pensavamo che la politica sarebbe stata responsabile. E invece è stato un pestaggio continuo tra Regioni, Stato, forze di maggioranza, tra Palazzo Marino e Palazzo Lombardia, per stare vicino a noi. E di problemi ce ne sono. Tanti. Smettessero di litigare ed eliminassero dalla mia vista Arcuri sarebbe meglio. Poi, visto che ci mettiamo anche noi del nostro, ci sono gli insulti a Silvia Romano, le illazioni cretine. E poi l'infermiera che si ritrova scritto su carta che porta il Covid nel condominio. E non ne cito altre perché tendo a dimenticare le cose brutte. Siamo delle merde, eddai. Diciamocelo. Siamo un popolo di merda. Finirà come scriveva Cuore nel 1992. Un bel titolo a scatola: Saremo più poveri, ma stronzi uguale.