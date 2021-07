Sbatte con l'auto nel Varesino, morta la madre di Costacurta

E' morta in un incidente a Cavaria Con Premezzo (Varese) stradale Margherita Beccegato, la madre 87enne dell'ex giocatore del Milan e della Nazionale Alessandro Costacurta. L'episodio, confermato all'AGI dal sindaco del comune varesino Franco Zeni, e' accaduto intorno alle 9.20 in via Padre Reginaldo Giuliani quando l'anziana donna, residente a Jerago con Orago (Varese), ha perso il controllo dell'auto verosimilmente per un malore improvviso ed e' andata a sbattere contro una cancellata morendo sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio e gli agenti della Polizia locale. I famigliari della donna sono stati avvisati del tragico incidente, che non ha coinvolto altre persone.