Scala, bilancio: i 2,4 milioni di utile diventano "riserva Covid"

Il Teatro alla Scala di Milano ha chiuso il bilancio 2019 con un utile di 2,4 milioni di euro, somma che è stato deciso di mettere come riserva Covid. Il sovrintendente Dominique Meyer lo ha spiegato nella lettera ai soci fondatori, inserita nel bilancio pubblicato sul sito del teatro. "In relazione alla situazione di emergenza venutasi a creare, in considerazione dei fattori che potrebbero influire negativamente sui risultati dei prossimi esercizi - ha scritto Meyer -, si e' ritenuto di iscrivere l'utile di esercizio 2019 in un'apposita voce del Patrimonio totale denominata 'Risultato dell'esercizio destinato alla riserva copertura perdite future'. "Dalle prime analisi effettuate - ha aggiunto -, emerge uno scenario di forte preoccupazione circa il quadro economico che si potrebbe delineare a partire dalla prossima stagione. La Fondazione sta gia' mettendo in atto una serie di azioni finalizzate al mantenimento dell'equilibrio gestionale, tuttavia non sara' facile e, in questo scenario cosi' complesso che sta colpendo tutti noi, poter contare su un supporto straordinario dei Fondatori diventa vitale per la ripartenza del Teatro alla Scala e il ritorno ad un'auspicata normalita'".

Il valore di produzione del 2019 e' stato di 129,3 milioni di euro con 491.852 spettatori in teatro (prove aperte incluse), in aumento di circa ventimila. Dai fondatori sono arrivati 68,9 milioni, con un aumento di 1,4 rispetto al 2018. In particolare lo Stato ha versato 33,4 milioni (900mila euro piu' dell'anno precedente) mentre sono rimasti stabili i contributi di Comune di MILANO (5,7 milioni) e Regione Lombardia (3,3).