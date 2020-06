Scala, la dirigenza: "Si riparte". Oggi incontro con i sindacati

Il Teatro alla Scala di Milano riaccende i motori. Nel tardo pomeriggio di ieri il direttore generale Maria DiFreda ha scritto una lettera ai dipendenti annunciando che "gli effetti della sospensione fino a data da destinarsi di tutte le attività del teatro di orchestra, coro, ballo, laboratorio, palcoscenico e amministrative, sono da ritenersi conclusi" grazie al decreto governatorivo dell'11 giugno ed all'ordinanza regionale del giorno successivo. Quindi: "le attività delle singole categorie professionali riprenderanno gradualmente secondo quanto previsto dalle singole direzioni, in conformità al programma di attività che verrà comunicato a ciascun gruppo professionale".

Il discorso interessa in particolare gli addetti a palcoscenico e laboratori, con il museo già riaperto. Ma professori d'orchestra, coristi e ballerini giungeranno sino al termine del Fis del 5 luglio e da lì inizieranno le ferie, mentre, come riferisce il quotidiano Il Giorno, impiegati amministrativi e dei servizi vari potranno essere chiamati a lavorare “in presenza".

In attesa dell'arrivo del nuovo Sovrintendente Dominique Meyer a fine mese, questo pomeriggio è previsto un incontro con le delegazioni sindacali. La Cgil ha giudicato la lettera del direttore generale come una fuga in avanti rispetto al confronto di oggi, che si preannuncia quindi caldo.