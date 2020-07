Milano

Lunedì, 27 luglio 2020 - 12:42:00

Teatro alla Scala (foto dalla pagina facebook) Scala, stagione autunnale al via con il Requiem di Verdi in Duomo Sara' in due fasi la stagione autunnale della Scala si Milano che iniziera' il 4 settembre con il Requiem di Verdi diretto da Riccardo Chailly nel Duomo di Milano e poi ripetuto il 7 a Bergamo e il 9 a Brescia, cioe' le province piu' colpite dal Coronavirus. Il teatro riaprira' le sue porte il 12 settembre con la Nona di Beethoven, che con l'inno alla gioia e' un messaggio di speranza e europeisti, visto che e' l'inno dell'Unione. Nella prima fase fino a fine ottobre, ci sara' un programma che tiene conto delle restrizioni, con ad esempio Traviata e Aida in forma di concerto mentre Boheme a novembre sara' una messa in scena completa. Fra le novita' il ritorno di Daniel Barenboim che regala al teatro un recital pianistico il 5 dicembre