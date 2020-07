Scala: successo dell'ultimo concerto. Sul finale omaggio a Rota e Morricone

Sono riusciti a riempire il teatro, semivuoto per il distanziamento, con la loro musica che spaziava da Vivaldi a Gounod, fino a un omaggio a Nino Rota e a sorpresa un bis dedicato a Ennio Morricone. Gli strumentisti del Teatro alla Scala ieri sera sono tornati sul loro palcoscenico per il quarto e ultimo dei concerti che hanno segnato la riapertura del Piermarini dopo lo stop imposto dal Covid il 23 febbraio scorso. Il sovrintendente Dominique Meyer "si e' detto "molto contento" per queste 4 serate, perche' "quando si sente la musica dal vivo e' tutta un'altra cosa" e non troppo preoccupato sul futuro, anche se al momento, le regole sul distanziamento permettono l'ingresso solo a 600 spettatori.

"Sono ragionevolmente ottimista - ha spiegato -. Dobbiamo trovare un equilibrio tra il desiderio di andare avanti e le esigenze sanitarie". Di certo, ha sottolineato "Facciamo quello che possiamo con entusiasmo e con il desiderio di fare bene". Ieri sera l'orchestra si e' presentata in cinque ensemble che riprendevano gli organici dei 24 concerti nei cortili della citta' organizzati a fine giugno dalla Filarmonica in collaborazione con il Teatro alla Scala. Ad aprire la serata il trio formato da Marco Zoni al flauto, Giuseppe Russo Rossi alla viola e Luisa Prandina all'arpa, con Debussy. Poi l'Ensemble Mozart, ovvero Fabien Thouand all'oboe, Andrea Pecolo al violino, Joel Imperial alla viola e Gianluca Muzzolon al violoncello, che ha presentato il Quartetto in fa magg. K 370, mentre i fiati hanno proposto due movimenti dalla Petite Symphonie per nonetto di fiati di Charles Gounod. Gli archi hanno eseguito i due concerti L'inverno e L'estate dal ciclo vivaldiano delle Stagioni, solista, molto applaudita, la spalla Laura Marzadori. A concludere la serata gli ottoni diretti da Brian Earl impegnati con il Nabucco di Verdi e un omaggio a Nino Rota. E tre bis molto applauditi, tra cui la Marcia Trionfale e il Tema d'amore di Nuovo cinema Paradiso. Dopo il concerto di questa sera, il Teatro alla Scala restera' chiuso per la pausa estiva. Prossimo appuntamento a settembre in Duomo con la Messa da Requiem diretta da Riccardo Chailly.