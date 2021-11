Scala: un positivo al Covid, saltano i concerti Staatskapelle Berlin

"A seguito di un caso sospetto di positivita' al Covid 19 di un componente della Staatskapelle Berlin emerso nella giornata di oggi, la Direzione del Teatro alla Scala e quella della Staatsoper Unter den Linden / Staatskapelle Berlin hanno di comune accordo deciso di rimandare a data da definirsi i due concerti previsti per stasera 3 novembre e domani 4 novembre 2021, per effettuare le necessarie verifiche e per garantire la massima sicurezza di tutti; orchestra, maestranze scaligere e pubblico", comunica il Teatro alla Scala in una nota.

Il Maestro Daniel Barenboim, che avrebbe dovuto dirigere la sua Orchestra nei due concerti programmati alla Scala, si e' reso disponibile a esibirsi in un recital al pianoforte domani sera alle ore 20 eseguendo le tre ultime Sonate di Beethoven.

I due concerti 'saltati' avrebbero dovuto dare il via al ciclo dedicato alle Orchestre Ospiti, che prevede in tutto sette concerti. Per l'apertura era previsto il ritorno di Barenboim, direttore d'orchestra, pianista, artista che ha fatto la storia dell'interpretazione degli ultimi decenni. Il mini ciclo a lui dedicato prevede comunque altri appuntamenti: Ma Vlast del compositore ceco Smetana il 6 maggio con la West-Eastern Divan, un concerto nel ciclo Grandi Pianisti alla Scala (l'8 febbraio, in programma le ultime tre Sonate op. 109, 110, 111 di Beethoven), mentre il 12 febbraio eseguira' il Concerto n 3 di Beethoven diretto dall'amico di una vita Zubin Mehta nella stagione del quarantennale della Filarmonica della Scala.

