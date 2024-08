Scappa all'estero dopo l'omicidio, minorenne arrestato al rientro a Malpensa

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato all'aeroporto di Malpensa dopo essere fuggito in Marocco in seguito a un omicidio. Il giovane aveva accoltellato a morte un 26enne, Hamza Moutik, durante una lite scoppiata in strada a Torino, in corso Giulio Cesare, venerdì 23 agosto. Dopo aver commesso il crimine, il ragazzo era riuscito a lasciare l'Italia, ma al suo rientro è stato immediatamente fermato dagli agenti della squadra mobile di Torino. Ora si attende la convalida del fermo dal Tribunale per i minorenni di Milano.

La cattura a Malpensa e i dettagli dell'omicidio

Il giorno successivo all'aggressione, sabato 24 agosto, il 16enne è volato in Marocco, il suo Paese d'origine, mentre Moutik lottava per la vita all'ospedale San Giovanni Bosco, dove è deceduto il giorno seguente. Gli investigatori, che hanno recuperato il coltello a serramanico utilizzato nell'attacco, hanno ricostruito la dinamica del delitto, culminato con l'arresto del minorenne non appena è tornato in Italia.