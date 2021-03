Scarpe fuori dalle scuole chiuse: la protesta dei bambini di Opera"

"Protestano i piccoli delle scuole d'infanzia di Opera, lasciano le scarpe fuori dal cancello perché tanto non servono più": lo riferisce Gregorio Mammì, consigliere di M5S Lombardia. "Scuole chiuse, zero socialità per i piccoli costretti alla Dad, arrivata ancora una volta all'improvviso senza comunicazione e quindi organizzazione. Per i piccoli le relazioni sociali sono un'esperienza imprescindibile, un anno vissuto in questo modo sarà, certamente, un ricordo indelebile ma di quelli orribili, come i peggiori degli incubi. Vicino alle scarpe dei piccoli dovremmo mettere anche quelli degli adulti, perché il nostro compito, anche come istituzioni, è condurre all'età adulta, non sbarrare la strada perché incapaci di gestire, programmare e organizzare".