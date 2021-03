Scavuzzo, De Chirico (Fi): la vicesindaca va rimossa

Scauzzo, De Chirico (Fi): la vicesindaca va rimossa



"Chissà cosa penseranno tutti i milanesi che da un anno si attengono scrupolosamente alle imposizioni che limitano le libertà individuali nel vedere la foto, poi rimossa, della vicesindaco con delega alla Sicurezza seduta sorridente intorno a un tavolo imbandito a festa? Da quando viviamo questo maledetto periodo associato alla pandemia, mi sono domandato più di una volta se il Comune stesse mettendo in campo le misure adatte per eseguire controlli e garantire il distanziamento sociale". Così Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia a Milano, è intervenuto sulla polemica che ha coinvolto la vicesindaca per aver messo una foto "conviviale" sui propri social.



"Già dalla prima uscita infelice della vicesindaco "I vigili sono in panchina, serviranno più avanti" avevo intuito che qualcosa non stesse funzionando - continua il consigliere di Fi -. Poi le folle ai parchi, nei luoghi della movida e sui mezzi pubblici senza che nessuno intervenisse se non il giorno dopo il sindaco influencer. L'ultimo eclatante episodio risale ai primi di marzo, al rave party sulla Darsena prima che la Lombardia rientrasse in zona rossa, ma non è che lo scorso weekend sia andata meglio, anzi".



"Nel vedere la foto sorridente dell'esponente del PD - conclude De Chirico - mi sono spiegato come mai le tante segnalazioni, che le ho fatto per mail, di assembramenti in giro per la città o le irregolarità di chi occupava spazi senza avere l'autorizzazione siano cadute sempre e puntualmente nel vuoto. Chissà cosa diranno le anime belle della sinistra salottiera sempre pronta a puntare il dito contro gli errori degli altri. Sala dovrebbe rimuoverla immediatamente dal suo incarico. Non perché la Scavuzzo abbia commesso l'errore di postare una foto "in vino veritas", le do il beneficio del dubbio che quella foto rimossa fosse di quando potevamo sederci tranquillamente intorno a un tavolo con amici e sono certo che si giustificherà così, ma perché è totalmente inadeguata a ricoprire l'incarico. Si sa, la Scavuzzo è solo una compagna che sbaglia".