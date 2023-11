Scioperi in Lombardia il 17 e il 24 novembre contro la manovra

Scioperi in Lombardia contro la manovra del governo il 17 e il 24 novembre. E' quanto annunciano la Cgil e la Uil regionali, i cui delegati si sono riuniti oggi in un'assemblea unitaria a Seriate (Bergamo). L'obiettivo della protesta è di "cambiare la proposta di legge di bilancio e le politiche economiche e sociali messe in campo dal governo nel solco delle iniziative nazionali". Per il 17 novembre è stato proclamato lo sciopero del pubblico impiego, della scuola e dei trasporti, mentre il 24 novembre, in occasione dello sciopero di tutte le regioni del Nord, è previsto un presidio regionale sotto Palazzo Lombardia, con manifestazioni in ogni provincia e la presenza del segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri a Brescia.

"La manovra economica del governo - spiegano le due organizzazioni sindacali - ha segnato una direzione ben differente da quanto richiesto dalle lavoratrici e dai lavoratori e dalla piattaforma unitaria, firmata anche dalla Cisl, espressione delle manifestazioni del mese di maggio". "Il mondo del lavoro alza la testa - ha commentato il segretario generale della Cgil della Lombardia Alessandro Pagano - contro una manovra che colpisce le fasce più deboli del paese". "Oggi è solo il primo passo - gli ha fatto eco il segretario generale della Uil Enrico Vizza - per una mobilitazione nazionale contro una manovra che rischia di mettere in ginocchio l'Italia”.