Sciopero a Milano: dalle 18 chiusa la tratta della M1 tra Pagano e Bisceglie

Sciopero generale indetto da Usb: mentre la mattinata è filata liscia per i pendolari di Milano con metropolitane e mezzi di superficie regolarmente in funzione, qualche disagio nel tardo pomeriggio. Atm informa infatti che dalle 18 la linea M1 della metropolitana chiude tra Pagano e Bisceglie. Ultimo treno da Sesto per Bisceglie alle 18. Ultimo treno da Bisceglie per Sesto alle 18:30. Resta in servizio la tratta Sesto-Pagano-Rho Fiera. M2, M3, M4 e M5 restano aperte.

Per quanto riguarda tram, bus e filobus, le linee sono in servizio,ma potrebbero risentire dello sciopero. Considerate maggiori attese alle fermate dopo le 18. Sono chiusi gli Atm Point di Cadorna e Garibaldi.