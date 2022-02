Sciopero Atm, domani a rischio bus, metro e tram



Per venerdi' 4 febbraio l'organizzazione sindacale Usb lavoro privato ha proclamato uno sciopero nazionale del tpl di quattro ore, che interessera' anche i lavoratori del Gruppo Atm S.p.A. L'agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana sara' possibile nella fascia oraria dalle ore 8:45 alle ore 12:45.



Sciopero Atm, "serve piano economico serio"



Lo sciopero e' stato indetto "per la non volonta', da parte del Governo, di programmare un serio e credibile piano economico di investimento mirato al superamento della criticita' strutturale dei servizi pubblici essenziali del paese quali, trasporti, scuola e sanita'; criticita' gia' di per se evidenti nella fase pre-pandemica" e "per interrompere l'ossessionante e vizioso criterio che vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualita' e lavoro sottopagato garantendo loro profumati profitti".