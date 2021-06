Sciopero dei trasporti, oggi a rischio tram, bus e metro

Per martedì 1 giugno le Segreterie Nazionali delle OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL, hanno proclamato, a sostegno della vertenza per il rinnovo del CCNL, uno sciopero nazionale di 24 ore, cui ha aderito anche la Segreteria Territoriale di Milano della O.S. ORSA Trasporti, che interesserà anche i lavoratori del Gruppo ATM S.p.A. Seguono le indicazioni riportate sul sito dell'Azienda Trasporti Milanesi utili per chi viaggia.

Linee ATM

L’agitazione del personale delle linee di superficie e metropolitane è consentita dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza, le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle, sono disponibili per ATM S.p.A. sul sito internet dell’Azienda al seguente link https://www.atm.it/it/IlGruppo/personale/Pagine/Adesionescioperi.aspx.

Linee AIRPULLMAN

L’agitazione del personale viaggiante delle linee Airpullman (560, 561 e 566) è prevista dalle ore 8:30 alle ore 13 e dalle ore 16:30 a fine servizio.Le linee 35-48-165-353-709 (al momento servite con bus Airpullman) potranno subire ritardi e cancellazioni dalle 9 alle 17:30 e dalle 20:30 a fine servizio.Maggiori informazioni: https://www.airpullmanspa.com/

Linee AGI

Potranno subire ritardi e cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dall’inizio del servizio alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18.Maggiori informazioni: http://autoguidovie.it/

Linee MOVIBUS

L’agitazione del personale viaggiante delle linee Movibus è prevista dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 a fine servizio. Maggiori informazioni: http://www.movibus.it/proclamazione-sciopero-24-ore-martedi-1-giugno-2021/

Linee STAR

L’agitazione del personale viaggiante della linea Pioltello-Milano è prevista dalle ore 8 alle ore 13:30 e dalle ore 16:30 a fine servizio.Maggiori informazioni: http://www.starlodi.it/index.php/avvisi/509-comunicazione-di-sciopero-nazionale-di-24-ore-proclamato-per-il-giorno-01-giugno-2021

Linee STIE

L’agitazione del personale viaggiante delle linee Stie è prevista dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 a fine servizio.Maggiori informazioni: http://www.gruppostarlodi.it/notizie/273-sciopero-nazionale-di-24-ore-indetto-dalle-organizzazioni-sindacali-cgil-cisl-uil-faisa-cisal-ugl-settore-trasporto-pubblico-per-il-giorno-1-giugno-2021

Funicolare Como - Brunate

L’agitazione del personale viaggiante della Funicolare Como – Brunate è possibile dalle 8:30 alle 16:30 e dalle ore 19:30 al termine del servizio.Ultime corse:- del mattino alle 8:15- della sera alle 19:15Prima corsa dopo la ripresa del servizio alle 16:31.Nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza, le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle, sono disponibili per la Funicolare di Como - Brunate sul sito internet www.funicolarecomo.it alla sezione “Adesione scioperi”.