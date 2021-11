Sciopero nazionale dei tassisti: presidio in stazione Centrale a Milano

Proteste a Milano dei tassisti in via Vittor Pisani davanti alla stazione Centrale dove una cinquantina di taxi si sono riuniti girando per le vie che portano alla stazione e suonando il clascon."È in corso dalle 8 di stamane lo sciopero nazionale indetto unitariamente dalla categoria, che proseguirà sino alle 22 di stasera", ricorda Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi di Milano. "Diverse le motivazioni che hanno portato la categoria a questa scelta ma senza dubbio il nodo principale è quello legato all’articolo 8 del Ddl concorrenza approvato negli scorsi giorni che di fatto rischia di consegnare il settore alle multinazionali estere".

"Articolo - prosegue Boccalini - che chiediamo venga stralciato. In questo momento l’adesione allo sciopero almeno per quanto ci riguarda è senza dubbio molto alta, fermo restando che ricordiamo che il servizio Taxi sarà accessibile a tutte le fasce deboli, anziani, donne in gravidanza e a quanti diretti verso gli ospedali. Inoltre qui a Milano i tassisti hanno deciso che eventuali somme corrisposte a titolo di rimborso spese saranno devolute in beneficenza. Non vogliamo infatti -conclude Boccalini- creare un disagio ai cittadini, ancor di più a chi già vive situazioni difficili, ma porre all’ attenzione pubblica e della politica che dovrebbe occuparsene una situazione che rischia di azzerare i sacrifici economici e lavorativi di migliaia di operatori taxi".