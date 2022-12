Sciopero, oggi si fermano Atm e Trenord

Oggi sciopero generale in 11 regioni, compresa la Lombardia. A incrociare le braccia contro la manovra del governo Meloni sono i lavoratori di Cgil e Uil. Attenzione in particolare al trasporto pubblico. A Milano, il personale Atm sciopera tra le 18 e le 22. In programma anche uno sciopero Trenord, tra le 9 e le 13.