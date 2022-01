Scippi e aggressioni, la Bocconi 'scorta' all'uscita i propri studenti

Si sono susseguite negli ultimi tempi aggressioni e rapine all'esterno della Bocconi. Ed il prestigioso ateneo è corso ai ripari per tutelare i propri studenti. Come? Organizzando un servizio di accompagnamento a piedi dalle residenze alle aule e viceversa per tutti coloro che ne hanno bisogno. La richiesta, riporta Milano Today, è partita a seguito delle molteplici aggressioni dal gruppo studentesco più rappresentativo dell'ateneo, il B.Lab-Unilab.

"Non abbiamo avuto risposte efficaci dal Comune"

Marcello Corigliano ha spiegato che "nonostante le segnalazioni e le denunce di questi episodi, anche di recente, non sono arrivate risposte efficaci dal Comune di Milano, per cui abbiamo chiesto all'ateneo di intervenire e per fortuna ci è venuto incontro". Il servizio di accompagnamento a piedi prevede che ogni mezzora parta una "navetta pedonale" dalla panchina rossa di via Gobbi 5 che arriva all'angolo tra viale Toscana e via Leoni. Inverso invece il percorso una volta usciti dall'università. Il servizio è attivo sino a mezzanotte. Il personale addetto è già parte dell'organico della Bocconi.