Scontri tra tifosi prima della partita: denunciati 19 portoghesi

In occasione della partita Inter-Benfica, disputatasi allo stadio San Siro di Milano per la giornata di ritorno dei quarti di finale della Champions League, il Questore di Milano Petronzi ha predisposto servizi di ordine pubblico. La capillare e costante presenza delle forze dell’ordine nei punti sensibili del capoluogo, con il puntuale coordinamento dalla Centrale Operativa della Questura, ha costantemente monitorato i quasi 5mila tifosi portoghesi, anche dall’elicottero del 2^ Reparto Volo, durante l’ avvicinamento allo stadio Meazza da diversi punti della città.

Scontri tra tifosi: cinque poliziotti feriti di cui tre trasportati in codice giallo e due in verde in ospedale

Verso le ore 20.15, nei pressi del bar Chiringuito, il tempestivo intervento degli agenti ha impedito il contatto tra le due tifoserie. I contingenti sono arrivati a contatto con i tifosi del Benfica, facendo registrare cinque poliziotti feriti di cui tre trasportati in codice giallo e due in verde in ospedale. Il bilancio conclusivo è di 19 tifosi portoghesi denunciati e accompagnati in Questura, di un cittadino croato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e trovato in possesso di due ordigni artigianali e di complessivi 22 Daspo emessi dal Questore Petronzi di cui due per un anno, 19 per tre anni e uno per la durata di 5 anni, tutti a carico di tifosi denunciati in occasione di atti di violenza su persone o cose nell’ambito di manifestazioni sportive.