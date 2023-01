Scontro auto-furgoncino, due feriti a Milano

Tre persone sono state estratte dalle lamiere di una autovettura, a Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti, alle 3.20 circa, per un incidente stradale in via Vitruvio, angolo con via Macchi, tra una automobile e il furgoncino. Dalla autovettura sono state estratte 3 persone di cui due portate in ospedale e una di queste era in gravi condizioni. Sul posto 2 squadre dei vigili del fuoco, personale del 118 e Polizia locale.