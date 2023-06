Scontro sull'A4 tra Rho e Milano: due morti e tre ricoverati

Due morti sul posto e tre feriti trasportati in ospedale. E' il bilancio di un incidente accaduto intorno a mezzogiorno sull'autostrada A4 Torino Venezia, nel tratto Rho - Barriera Milano Ghisolfa e che ha coinvolto, secondo una prima ricostruzione, due auto e due camion.

Il bilancio dello scontro

Due passeggeri delle prima auto sono deceduti, un altro passeggero 55enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano con un trauma cranico e traumi a schiena e bacino, la conducente di età stimata di 50 anni è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza per trauma cranico e traumi al torace, al bacino e all'addome. La conducente 37enne della seconda auto è stata ricoverata all'ospedale San Carlo con traumi al torace e alla schiena. I due autisti dei mezzi pesanti sono stati valutati sul posto ma non è stato necessario il ricovero. Nel luoghi dell'incidente sono intervenuti l'elisoccorso, un'automedica, tre ambulanze, i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine. Lo riferisce Areu Lombardia.